Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук з'явилася в прозорому топі

Артистка похвалилася ідеальною фігурою в красивому вбранні, передає Politeka.net. Шикарна брюнетка заворожує не тільки своєю зовнішністю, але і красивим голосом.

Здається, в березні все ідеально і вона не раз це доводила.

На одному з останніх кадрів пекуча спокусниця позувала в чорному напівпрозорому топіку, крій якого оголив плече.

Крізь тканину проглядався чорний ліфчик, що не могло піти від погляду.

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Спідничка зеленого кольору красиво сиділа на тонкій талії. Вона підкинула тканину, так що так красиво розвіювалася, розмазавшись в кадрі.

Акуратна зачіска з хвилястими локонами і стильні аксесуари доповнили образ. Як, втім, і промениста посмішка Марти.

"Прикрасимо ваш службовий вхід (дорого)))", - підписала фото артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Ваууу😍"," що за **кс", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук виросла в родині водія та завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Володіючи неймовірним голосом, красуня закінчила Київський університет культури і мистецтв зі ступенем магістра естрадного вокалу.

Далі послідували участі в різних шоу. Зараз зірка знімається в"жіночому кварталі".

Марта регулярно робить пости для своїх 47,2 тисячі шанувальників, представляючи в стильних образах, а також хвалячись співочим талантом.

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