Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук з'явилася в прозорому топі

Артистка похвалилася ідеальною фігурою в красивому вбранні, передає Politeka.net. Шикарна брюнетка заворожує не тільки своєю зовнішністю, але і красивим голосом.

Здається, в березні все ідеально і вона не раз це доводила.

На одному з останніх кадрів пекуча спокусниця позувала в чорному напівпрозорому топіку, крій якого оголив плече.

Крізь тканину проглядався чорний ліфчик, що не могло піти від погляду.

Спідничка зеленого кольору красиво сиділа на тонкій талії. Вона підкинула тканину, так що так красиво розвіювалася, розмазавшись в кадрі.

Акуратна зачіска з хвилястими локонами і стильні аксесуари доповнили образ. Як, втім, і промениста посмішка Марти.

"Прикрасимо ваш службовий вхід (дорого)))", - підписала фото артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Ваууу😍"," що за **кс", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук виросла в родині водія та завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Володіючи неймовірним голосом, красуня закінчила Київський університет культури і мистецтв зі ступенем магістра естрадного вокалу.

Далі послідували участі в різних шоу. Зараз зірка знімається в"жіночому кварталі".

Марта регулярно робить пости для своїх 47,2 тисячі шанувальників, представляючи в стильних образах, а також хвалячись співочим талантом.

Нагадаємо, чуттєві красуні з "Квартал 95» звели з розуму гарячими образами, кадри закулісся

А ще Politeka писала, що чарівна блондинка з "Квартал 95" розкрила піджак, показавши всю себе

Також Politeka повідомляла, що розкішна блондинка з " Квартал 95» одягла сукню-сіточку, розохотивши фантазію