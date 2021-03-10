Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук з'явилася в прозорому топі
Артистка похвалилася ідеальною фігурою в красивому вбранні, передає Politeka.net. Шикарна брюнетка заворожує не тільки своєю зовнішністю, але і красивим голосом.
Здається, в березні все ідеально і вона не раз це доводила.
На одному з останніх кадрів пекуча спокусниця позувала в чорному напівпрозорому топіку, крій якого оголив плече.
Крізь тканину проглядався чорний ліфчик, що не могло піти від погляду.
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Спідничка зеленого кольору красиво сиділа на тонкій талії. Вона підкинула тканину, так що так красиво розвіювалася, розмазавшись в кадрі.
Акуратна зачіска з хвилястими локонами і стильні аксесуари доповнили образ. Як, втім, і промениста посмішка Марти.
"Прикрасимо ваш службовий вхід (дорого)))", - підписала фото артистка.
За 40 хвилин пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.
"Ваууу😍"," що за **кс", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук виросла в родині водія та завуча школи в смт Кельменці (Чернівецька обл.).
Володіючи неймовірним голосом, красуня закінчила Київський університет культури і мистецтв зі ступенем магістра естрадного вокалу.
Далі послідували участі в різних шоу. Зараз зірка знімається в"жіночому кварталі".
Марта регулярно робить пости для своїх 47,2 тисячі шанувальників, представляючи в стильних образах, а також хвалячись співочим талантом.
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