Відома модель Даша Хлистун, яка чекає дитину від героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка, вразила кадрами з минулого життя

Як повідомляє Politeka.net, про Дашу дізналися після того, як стало відомо про її роман з Максом. Холостяк став зустрічатися з моделлю практично відразу після того, як завершився проект. Хоча до цього у Хлистун була пристойна кар'єра в модельному бізнесі, в Україні про неї мало чули.

Як зізналася Даша своїм шанувальникам, вона завагітніла від Михайлюка через місяць після початку їхніх стосунків. З тих пір фігурка молодої моделі дуже змінилася. У себе в Instagram Даша вирішила згадати, якою була до вагітності. Вона опублікувала фото, на якому позувала в елегантній сукні з корсетом. Її волосся було зібране в тугий пучок, а на руках красувалися прозорі рукавички.

"Які у вас улюблені імена дівчаток? Коли ми зіткнулися з тим, як назвати нашу дочку, я виявилася взагалі не підготовленою. А ті імена, що мені здавалися дуже навіть нічого, Макс назвав «гормональний сплеск», тому, ім'я дав він) Але я і не проти", - підписала фото Хлистун, яка дуже скоро стане молодою матусею.

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