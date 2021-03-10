Андрій Данилко побував із старовинному замку Барселони разом зі сценічною мамою
Як повідомляє Politeka.net, нещодавно стартував новий ювілейний сезон програми про подорожі "Орел і Решка", в якому підкорювати міста і країни відправили 10 пар знаменитостей. Зірковими учасниками тревел-шоу також стали Вєрка Сердючка і її мама, вони вирушили в іспанську Барселону. Про це свідчать фото на сторінці Сердючки в Instagram.
Так, на одному зі знімків можна побачити, що Данилко разом з актрисою Інною Білоконь, яка грає його сценічну маму, побував у старовинному замку Святої Флорентини. Схоже, парочка вирішила відтягнутися по-дорослому - вони замовили розкішну святкову вечерю в залі замку. Забавно, але на кадрі видно, що Андрій і Інна сидять у своїх яскравих образах по різні боки довгого столу з шикарними стравами. Підписи до фотографії немає, але є геолокація цього замку в Барселоні.
Шанувальники тут же кинулися обговорювати новий знімок і участь Вєрки Сердючки в шоу "Орел і Решка". Деякі відзначили, що будуть дивитися новий сезон тільки через участь в ньому Данилка і Білоконь. "Як по-королівськи", "Майже Свята Вечеря", "Смачного", "Чекаємо цей випуск, буде здорово", "Буду дивитися", "Як красиво", - пишуть в коментарях до фото.
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