Російська співачка Крістіна Орбакайте повернулася до активних гастролей

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому зняла себе крупним планом після концерту. В руках у білявої красуні красувалися квіти. Христина виглядала дуже молодо і свіжо, незважаючи на те, що відпрацювала цілий концерт.

"Спасибі моїм улюбленим глядачам! Ми знову разом і наші серця стукають в одному ритмі. Я щаслива!",- підписала відео зірка, подякувавши всім, хто, незважаючи на карантинні обмеження, прийшов до неї на концерти.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Шанувальники звернули увагу, що з віком Христина стає дуже схожою на свою зоряну маму Аллу Пугачову.

"Все більше і більше стаєте схожі на маму", "Христина, ви супер!!! Щастя, любові вам і вашим близьким!", "Христина, розумниця! Вона талант! І пісні глядач, почути радий!", "З Любов'ю в душі! І завжди чекаємо в своїх містах", "на маму схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Крістіна Орбакайте не тільки співає, але також знімається в кіно і грає в театрі.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте збентежила зовнішнім виглядом напередодні свята, як на траур: "та вже, не можуть наші зірки...".

Також Politeka писала, що Орбакайте з бюстом напоказ привела на зйомки всіх своїх дітей, рідкісне фото онуків Пугачової: "які вони різні".