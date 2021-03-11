Актор Тарас Цимбалюк, що грав у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" , а також брав участь у "Танцях з зірками", приголомшив новим фото

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з другом, теж актором, Антоном Батирєвим.

"Чим довше розлука, тим трепетніше зустріч ❤️", - тепло підписав кадр Цимбалюк.

Його товариш зараз гостює в Києві. На чорно-білому кадрі зображений зворушливий момент із міцними чоловічими обіймами.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Однією з перших пост лайкнула колега Цимбалюка, яка не змогла пройти повз настільки душевного посту, - Ольга Сумська.

"Ну нарешті!❤ ️ 😂"; "Йоханий бабай😄Два улюблених актора на одному фото 🔥 👏"; "Ось і розсекречені "сердечка" від Антона😍 🔥. А ваша зустріч, Тарас, відбулася в Києві? У вас спільний проект?"; "Нарешті Тарас і Антон разом 😂"; "Відпусти його!!! У нього завтра зміна!))"; "Мі мі😂 😂"; "зворушливі і смішні такі😂 ❤ ️"; "Прям не розлий вода"; "Ох, і жартівники! 😂 ", - відреагували користувачі.

Раніше ми розповідали, як м'язистий Цимбалюк підкорив "Холостячку" Ксенію Мішину соковитими кадрами на тлі мальовничої природи на відпочинку на Балі. Мішина не втрималася й прокоментувала: "клас клас клааааасс🔥".

На знімках напівроздягнений Тарас блиснув м'язами, від чого змусив армію шанувальників затамувати подих.

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