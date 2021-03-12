Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма вирішив порадувати дружину Ліліану незвичайним способом

Як передає Politeka.net, у "сторіз" в Instagram парочки з'явилися свіжі кадри, на яких відображена дивовижна подія - і, судячи з реакції Ліліани, дуже рідкісне в їхній родині явище.

Так, дівчина зняла Влада на кухні та похвалилася результатом його старань.

"Сьогодні надзвичайна подія - чоловік зараз на кухні порається, готує всій родині сирники! Зараз будемо куштувати, що ж там таке...", - Ліліана відщепнула шматочок і поклала в рот.

"Дружина завжди говорить правду. Навіть якщо я щось роблю не так, то, зазвичай, вона говорить, як є", - зазначив Влад.

"Ммм, вийшло дуже смачно, зі скоринкою", - зізналася вражена дівчина. З її вигляду було зрозуміло, що вона дійсно в захваті.

"Запишемо цю дату в календар, буде свято щороку. Обіцяю, що не в останнє", - підписала кадри дружина хореографа.

Раніше ми розповідали, Влад Яма з сім'єю провів незабутню відпустку в США. Він активно ділився кадрами з Майамі. А нещодавно з'ясувалося, що вони з дружиною, залишивши п'ятирічного сина з друзями, у яких гостювали, змоталися в Мексику, влаштувавши собі невелику романтичну пригоду. Влад приберіг ці кадри "на десерт".

"Дружина щаслива. Що ще потрібно? Навіть я мало не плачу", - заявляв захоплений Яма, насолоджуючись мальовничими краєвидами.

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