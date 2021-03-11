"Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт приголомшили звісткою

Як передає Politeka.net, парочка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, поділившись подією, через яку півночі не спали.

Їх хом'як, який, як вони думали, чоловічої статі, виявився дівчинкою, причому ще й вагітною. Парочці довелося терміново "приймати пологи". Шокована Ксенія показала новонароджених малюків.

"Твою мати, друзі, виявляється у нас не Степан Еклерич, а Степанія Еклерівна! І вона тільки що народила!, - оголосила вражена цією подією актриса. - Я не знаю, як вам показати, але ось там маленькі рожевенькі - їх штук 6-7. Ми просто в шоці! Вона зараз так кричала, ми не могли зрозуміти, чого вона кричить, і ось... Це не хлопчик, це вагітна дівчинка, яка прикидалася хлопчиком!".

Еллерт також прокоментував те, що трапилося: "Звертаюся до всіх хом'яків! Як низько, видавати себе два тижні за чоловіка і потім зробити ось такий сюрприз - вкусити мою кохану й, типу, я народжувала, мені так можна було. Доброї ночі, у нас п'ятірня!".

Пара в розпачі звернулася за допомогою до користувачів, не знаючи, що тепер робити з приплодом.

Раніше ми розповідали, як "Холостячка" з обранцем зраділи "поповненню" в їхній родині.

"У нас з'явився новий житель! Мій маленький ще один синочок, - приголомшила Ксенія. - Назвали ми його Степан Еклерич. Ось, тепер у нас поповнення таке чудове й несподіване сталося". Мішина продемонструвала спеціальну клітку, а в ній маленького хом'ячка, який в той момент якраз вивчав тунель.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина публічно вилаяла розгубленого Еллерта: "тобі не жирно?".

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