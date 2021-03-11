Телеведучій Маші Єфросиніній, яка стала тренером у новому сезоні "Ліги сміху", дісталися гарячі хлопці
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували цікаві кадри з підопічними Єфромініної, командою під назвою "Веселі бобри".
Так, гумористи виступали на сцені, коли двоє з них влаштували "бійку". Хлопці, нібито завдаючи один одному стусани, звалилися на підлогу та ще деякий час там боролися.
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Після того, як бешкетники нарешті закінчили з'ясовувати стосунки, розкрилася причина бійки.
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Так як в "сторіз" немає можливості коментувати, публіці не вдалося залишити свої відгуки на цей номер "Веселих бобрів".
Тим не менш, хлопці розраховують на перемогу і, головне, допомогу свого тренера. Раніше вони писали у себе в Instagram:
"Знайомтеся з нашим тренером, Маша Єфросиніна! Дуже крута і висока! Ми впевнені, що Маша нам допоможе, в завоюванні головного титулу нового сезону! Ну що - лец гоу бобри!".
"Сподіваюся, Маша витягне вас на нові висоти!", - відреагували користувачі.
До цього ми розповідали, що Єфросиніна вразила раптовою появою в костюмі Кінг Конга. Зірка заявила, що вирішила додати "вогнику" в їхні стосунки з чоловіком, тому нап'ялила на себе незвичайне вбрання.
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