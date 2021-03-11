Телеведучій Маші Єфросиніній, яка стала тренером у новому сезоні "Ліги сміху", дісталися гарячі хлопці

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували цікаві кадри з підопічними Єфромініної, командою під назвою "Веселі бобри".

Так, гумористи виступали на сцені, коли двоє з них влаштували "бійку". Хлопці, нібито завдаючи один одному стусани, звалилися на підлогу та ще деякий час там боролися.

"Іван, зараз твої слова, - звернувся до одного з хуліганів колега. - А... ти зайнятий?"

Після того, як бешкетники нарешті закінчили з'ясовувати стосунки, розкрилася причина бійки.

"І щоб я більше тебе з моєю жінкою не бачив, зрозумів?", - вигукнув один з них.

"Твоя мати має право на особисте життя!", - в серцях випалив інший.

Так як в "сторіз" немає можливості коментувати, публіці не вдалося залишити свої відгуки на цей номер "Веселих бобрів".

Тим не менш, хлопці розраховують на перемогу і, головне, допомогу свого тренера. Раніше вони писали у себе в Instagram:

"Знайомтеся з нашим тренером, Маша Єфросиніна! Дуже крута і висока! Ми впевнені, що Маша нам допоможе, в завоюванні головного титулу нового сезону! Ну що - лец гоу бобри!".

"Сподіваюся, Маша витягне вас на нові висоти!", - відреагували користувачі.

До цього ми розповідали, що Єфросиніна вразила раптовою появою в костюмі Кінг Конга. Зірка заявила, що вирішила додати "вогнику" в їхні стосунки з чоловіком, тому нап'ялила на себе незвичайне вбрання.

Нагадаємо, модниця Єфросиніна обтягнула талію блискучим вбранням, вразивши фігурою:"Ну лялечка ж".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна кардинально змінила імідж, убивши наповал зізнанням:»Макс Барських в моїй...".

Також Politeka писала, що скромниця Єфросиніна спустила платтячко і дала урок спокушання: «Маша, ви кайф...».