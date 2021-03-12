"Буде чуттєвою навіть у 120 років"

Актриса та співачка Дженніфер Лопес розслабилася на ліжку, дозволивши публіці за нею підглянути

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Так, нестаріюча Джей Ло була в одному халатику й позувала на ліжку. Розкинувшись на подушках, апетитна красуня досить-таки сміливо розставила ніжки, на межі пристойності, недбало прикривши найінтимніше.

Лопес з ідеальним макіяжем та зібраним наверх волоссям спрямувала погляд вдалину, всім своїм виглядом показуючи розслаблення.

Перед нею стояв ноутбук, а її вираз обличчя, швидше, говорив про нудьгу.

"Це одні з моїх улюблених моментів між перервами ✨", - поділилася зірка, яка зараз, як відомо, знаходиться в Домініканській Республіці на зйомках фільму "Шлюб по зальоту".

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:

"Найкрасивіша жінка в світі🥺 🤍"; "ви приголомшлива!!! 😍 "; "Чому ти така ідеальна?😩😍"; "😍 ну що за красуня😍"; "вау, красуня, ти так гаряче виглядаєш🔥"; "обожнюю твоє тіло! Ти мене заводиш"; "@jlo тітка, у тебе ноги відкриті🧐"; "ця фантастична жінка буде чуттєвою навіть в 120 років💋 💘 💖".

Раніше ми розповідали, Лопес збентежила надто відвертим вбранням, в якому з'явилася на публіці. На ній була смарагдова сукня, яка нагадувала, скоріше, накидку.

Приємним "бонусом" для глядачів стало те, що зірка опинилася під сукнею абсолютно голою. Вона не стала сковувати пишні "дари" тісною білизною.

"Мій бог!!! Чи можете ви виглядати ще сексуальніше 🔥 😍 приголомшливо"; "це тіло, яке можна цілувати всюди🔥 😍", - відреагував натовп.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в чорному мікро-боді покрутила сідницями в ліжку:"приручіть кішечку".