"Будет чувственной даже в 120 лет"

Актриса и певица Дженнифер Лопес расслабилась на кровати, позволив публике за ней подглянуть

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Так, нестареющая Джей Ло была в одном халатике и позировала на кровати. Раскинувшись на подушках, аппетитная красотка довольно-таки смело расставила ножки, на грани приличия, небрежно прикрыв самое интимное.

Лопес с идеальным макияжем и собранными наверх волосами устремила взгляд вдаль, всем своим видом показывая расслабление.

Перед ней стоял ноутбук, а ее выражение лица, скорее, говорило о скуке.

"Это одни из моих любимых моментов между перерывами ✨", - поделилась звезда, которая нынче, как известно, находится в Доминиканской Республике на съемках фильма "Брак по залету".

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

"Самая красивая женщина в мире🥺🤍"; "Вы потрясающая!!! 😍"; "Почему ты такая идеальная?😩😍"; "😍 ну что за красотка😍"; "вау, красотка, ты так горячо выглядишь🔥"; "Обожаю твое тело! Ты меня заводишь"; "@jlo тетя, у тебя ноги открыты🧐"; "Эта фантастическая женщина будет чувственной даже в 120 лет💋💘💖".

Ранее мы рассказывали, Лопес обескуражила чересчур откровенным нарядом, в котором появилась на публике. На ней было изумрудное платье, которое напоминало, скорее, накидку.

Приятным "бонусом" для зрителей стало то, что звезда оказалась под платьем абсолютно голой. Она не стала сковывать пышные "дары" тесным бельем.

"Мой бог!!! Можете ли вы выглядеть еще сексуальнее 🔥😍 Потрясающе"; "Это тело, которое можно целовать повсюду 🔥😍", - отреагировала толпа.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".