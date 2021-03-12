Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, спокусила пишною красою

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала у зухвалому вбранні.

Так, гаряча красуня продемонструвала апетитне декольте в чорній сукні з квадратним вирізом і рюшами. А щоб зробити ще більший ефект, дівчина витончено нахилилася, кокетливо притримуючи рукою стильний капелюшок. Мрійлива Анна опустила погляд, уклавши закручені локони на плече.

"Талант - це 5% натхнення і 95% завзятості. Якщо ви знайдете свою справу,

то від вас вимагається тільки завзятість, щоб люди повірили в твій дар. Просто не дозволяйте собі відмовитися від мрії. Навіть коли ніхто не вірить. Тільки завзятість. Вам більше не потрібно нічого🙌", - підписала фото дружина продюсера.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Чоловіки засипали красуню компліментами:

"Моя дівчинка😍"

"З будь-якого ракурсу😮 - Супер-фотогенічна!😍"

"Анна привіт👏"

Раніше ми розповідали, що Саліванчук в чорному боді й надітій зверху сріблястій прозорій сукні довела до мурашок віршами про кохання. Анна нічого не приховала від очей глядачів, продемонструвавши апетитну фігурку у всій красі. Зірка сиділа на бильці крісла, зімкнувши ніжки та спопеливши пристрасним поглядом.

"Красоточка🔥 🔥 🔥Анна Ви прекрасні😍"; "😍 дуже красиво😍 🔥"; "❤ ️ мадам Ви прекрасні😍", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, гаряча брюнетка з "Квартал 95" вбила наповал фатальним чином у вузькій сукні

Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з "Квартал 95" влаштувала переполох в мережі, засвітивши свій пікантний наряд