Син легендарного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег показав, що зараз з його батьком

Як відомо кінець 2020 року і початок 2021 принесли справжні випробування знаменитому 91-річному хореографу. У грудні він потрапив до лікарні з пневмонією. Чапкіс вже практично поборов захворювання. Але раптово знадобилася нова госпіталізація в січні, а в лютому він і зовсім опинився в реанімації.

42-річний Грег, який живе і працює в США, приїхав підтримати батька в цей непростий період.

Захворювання помітно позначилося на стані Чапкіса. На нових кадрах, які з'явилися в мережі помітно, що зараз йому нелегко навіть ходити. Грег показав, як вийшов на прогулянку з батьком.

Також Грег хотів, щоб батько розповів про те, як себе почуває на камеру, але Григорій Чапкіс спершу навіть не розчув питання, а потім відмовився.

"Мені не треба інтерв'ю", - сказав Чапкіс-старший. Схоже, що навіть розмова вимагає від нього зараз великих зусиль.

Разом з тим, незважаючи ні на що 91-річний хореограф намагається триматися і навіть вдома він одягнувся з властивим йому шармом.

"Ми тримаємося, друзі, тримаємося. Моліться за татка", - сказав Грег Чапкіс.

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