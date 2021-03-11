Телеведучий Андрій Джеджула вперше відверто розповів про смерть мами, яка пішла в інший світ 5 років тому

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор і телеведучий Андрій Джеджула вперше поділився подробицями про смерть матері. Катерина Олександрівна померла раптово в світле весняне свято 8 березня п'ять років тому. Того дня ближче до вечора Андрій їхав вітати свою матусю, коли на півдорозі подзвонив батько і сказав, що їй погано. Про це він розповів у своєму Instagram, опублікувавши фото мами.

"Я приїхав на 30 хв пізніше, вона була як жива, тільки не жива фізично! Я намагався робити штучне дихання, я говорив з нею, кричав, тряс, в надії, що помилка, обіймав, цілував, гладив мляве, але ще тепле тіло матусі!",- поділився телеведучий своїм болем. За словами Андрія, навіть через п'ять років, це не нестерпно боляче, особливо, коли він чує, коли хтось кличе маму або говорить про маму.

Шанувальники артиста вражені і намагаються підібрати слова, щоб підтримати його після такої страшної втрати. У коментарях користувачі пишуть слова співчуттів. "Ви прекрасний син, Андрій!", "Як це страшно", "До сліз", "М'яких хмар Вашої матусі! Вічна пам'ять...", "Ви чудовий син, ваша мама вами пишається там. Царство Небесне вашій мамі. І поки ми пам'ятаємо вони живі", "Вічна пам'ять", - пишуть в коментарях під постом Джеджули.

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