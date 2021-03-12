Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала схудлу фігуру після тренувань

Після того, як Даша вирішила схуднути до літа і почала ретельно готуватися до цього, вона показує в сторі різні відео з тренувань. Даша не шкодує часу і сил і трудиться, виконуючи навіть нелюбимі вправи.

У той же час дівчина заради того, щоб налагодити свій спосіб життя, навіть пішла в клініку і пройшла медогляд. "Хочу закликати всіх піклуватися про себе і своїх близьких, і не чекати, коли стане зовсім погано», - сказала тоді Ульянова.

Зараз же красуня вперше показала фігуру після тренувань в чорному стильному Бікіні на тонких зав'язках. Даша покрутилася перед камерою, рекламуючи бренд бікіні і заодно хвалилася новими формами.

"Впевнена, у багатьох з вас проблема теж в цьому. Вкотре повторюю, що все йде зсередини. І фраза:» Ми те, що ми їмо» має величезне значення", - розповідала кілька днів тому Ульянова, підкреслюючи, що догляд за собою і тілом дуже важливий для кожного.

Також сама дівчина опублікувала свіжий знімок на своїй сторінці в Instagram біля аеропорту, показуючи себе перед польотом і інтригуючи місцем, куди вона прямує.

До цього Ульянова позувала в сірому светрі і червоній картатій спідниці. Вона ефектно зігнулася виставивши п'яту точку.

"Вааау" « "яке Малятко❤" « "красуня наша, які ніжки", "фото супер, дуже красиве«," Ого!", "Ефектний вигляд і поєднання кольорів«," красуня», «Божественно», «шикарне фото", " шалено красива! Немає слів", "легше», «велична», «Солодка», "Боже, яка красуня", - пишуть в коментарях.

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