Починаюча модель Діва Кассель, дочка актриси Моніки Беллуччі, підкорює красою в Instagram
З першої ж публічної появи на червоній доріжці, молода красуня – дочка Венсана Касселя і Моніки Беллуччі підкорила публіку своєю неймовірною харизмою, як у батька, і романтичною зовнішністю, як у матері. Не минуло й кількох тижнів, як дівчина вже співпрацювала з модними брендами.
Нещодавно молода красуня поділилася серією фото, які представили кілька глянцевих журналів на честь співпраці з дизайнерським брендом одягу. Справа в тому, що молодша дочка зірки Беллуччі і Касселя стала обличчям рекламної кампанії Dolce & Gabbana.
На яскравій фотосесії навіть була присутня мама Діви Кассель, щоб підтримати її і додати впевненості. Такими фото поділилися на фан-акаунтах в мережі, після виходу нових промо.
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Як видно, впевненості і яскравості дівчині дійсно не позичати, адже вона дивно схожа на свою маму, яка прославилася на весь світ.
"Ще раз велике спасибі всім чудовим людям, з якими я працювала!",- написала дівчина під одним зі своїх фото.
"Ну вся в матір!", "Виглядай як мати", "Чарівна дівчина", " О, мій бог! Ти така красива і рідкісна", "Діва, ти насправді найкрасивіша дівчина в цьому світі", "ти станеш моєю дружиною"," бажаю Вам такої ж багатої кар'єри, як у Моніки Беллуччі", " ви уособлюєте італійську красу, ви величні! Ви-точна копія вашої красивої мами", - відповіли дівчині в мережі.
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