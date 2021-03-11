Екс-соліст гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) записав несподіване відео

Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував ролик у своєму мікроблозі в Instagram під пісню Наді Дорофєєвої.

"Про тебе, мої думки про тебе, а тобі, а тобі...» - підспівував Позитив пісні Дорофєєвої.

Відзначимо, саме сьогодні у Дорофєєвої вийде відео на пісню «а тебе».

Таким чином Позитив підтримав підтримав колегу, давши зрозуміти, що не забув про неї і роки, проведені разом в групі " Время и Стекло"

Саму пісню Дорофєєва презентувала 5 березня.

"Цей випадок знайомий практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він – ні, ти закохана, а йому...pohui. Але ти все одно не шкодуєш, що коли-та сказала йому так...» - так пояснила композицію Надя.

Нагадаємо, група "Время и Стекло", в якій співали Надя Дорофєєва і Позитив, існувала з 2010 по 2020 роки. Відзначимо, після розпаду Позитив записав дует з підопічною Потапа Мішель Андраде. Шанувальники впевнені, що між ними не тільки робочі відносини.

вперше про можливі стосунки Мішель Андраде і позитиву заговорили після випуску "2PoPodcast", де співачка розповіла про нового бойфренда. При цьому Олексій весь випуск робив дівчині компліменти.

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