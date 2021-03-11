Британський принц Гаррі і його дружина, Меган Маркл, дали інтерв'ю американській телеведучій, Опрі Вінфрі, яке вразило громадськість

Пара розповіла, наскільки важко їй було у Великобританії, поділившись всіма подробицями, передає Politeka.net.

Зокрема Гаррі і Меган торкнулися теми расизму в палаці. За словами герцогині, до народження сина, Арчі, не вщухали розмови, наскільки темною може бути його шкіра, як це буде виглядати і що це буде означати. Пара так і не назвала ім'я того, хто міркував про таке.

Пізніше Букінгемський палац дав коментар з цього приводу. Так, у прес-службі повідомили, що збираються розглянути серйозно питання расизму в королівській родині.

А принц Вільям також не зміг стриматися і прокоментував озвучене Меган і Гаррі.

«Ми абсолютно не расистська сім'я", - сказав Вільям, відповідаючи на запитання журналіста після відвідування однієї зі шкіл на сході Лондона.

За словами наслідного принца, він поки не говорив з братом після інтерв'ю, але планує зробити це.

Зазначимо, також Меган Маркл під час інтерв'ю розповіла, як дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, довела її до сліз.

Тоді преса писала, колишня актриса і герцогиня Кембриджська посварилися через те, як дівчатка будуть одягнені на весіллі Гаррі і Меган.

Свідки стверджують, що обидві були в сльозах, проте Міддлтон вирішила попросити вибачення у Маркл, прийшовши з букетом, а та своєю чергою відмовилася впускати її.

Нагадаємо, Маркл опинилася в центрі нового скандалу через своїх помічниць, деталі: "Зацькувала і змусила..."

Як повідомляла Politeka, вагітна Меган Маркл виклала правду про кошмарне життя в палаці, Єлизавета II буде в сказі: "нестерпно"