Британський принц Гаррі і його дружина, Меган Маркл, дали інтерв'ю американській телеведучій, Опрі Вінфрі, яке вразило громадськість
Пара розповіла, наскільки важко їй було у Великобританії, поділившись всіма подробицями, передає Politeka.net.
Зокрема Гаррі і Меган торкнулися теми расизму в палаці. За словами герцогині, до народження сина, Арчі, не вщухали розмови, наскільки темною може бути його шкіра, як це буде виглядати і що це буде означати. Пара так і не назвала ім'я того, хто міркував про таке.
Пізніше Букінгемський палац дав коментар з цього приводу. Так, у прес-службі повідомили, що збираються розглянути серйозно питання расизму в королівській родині.
А принц Вільям також не зміг стриматися і прокоментував озвучене Меган і Гаррі.
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«Ми абсолютно не расистська сім'я", - сказав Вільям, відповідаючи на запитання журналіста після відвідування однієї зі шкіл на сході Лондона.
За словами наслідного принца, він поки не говорив з братом після інтерв'ю, але планує зробити це.
Зазначимо, також Меган Маркл під час інтерв'ю розповіла, як дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, довела її до сліз.
Тоді преса писала, колишня актриса і герцогиня Кембриджська посварилися через те, як дівчатка будуть одягнені на весіллі Гаррі і Меган.
Свідки стверджують, що обидві були в сльозах, проте Міддлтон вирішила попросити вибачення у Маркл, прийшовши з букетом, а та своєю чергою відмовилася впускати її.
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