Популярна співачка Ані Лорак покаже росіянам двогодинний фільм замість свого концерту DIVA

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка з українським корінням Ані Лорак вже багато років будує успішну кар'єру в сфері російського шоу-бізнесу. До введення карантину зірка гастролювала по російських містах зі своїм концертним шоу DIVA, а тепер, схоже, вирішила навіть без гастролей на цьому заробити.

У своєму мікроблозі в Instagram Лорак опублікувала відеоролик-анонс, в якому зібрані найяскравіші моменти її концертом в рамках туру DIVA. А в підписі до публікації повідомила, що її двогодинний концерт покажуть на великих екранах в кінотеатрах різних міст по всій Росії. "Мої дорогі, запрошую вас всіх в кіно на легендарне музичне шоу DIVA! 22 високотехнологічних номери з унікальними декораціями, костюмами і спецефектами вперше представлені на великому екрані", - розповіла співачка і додала список міст, в яких росіяни зможуть подивитися її шоу в кіно. Звичайно ж, артистка збирається заробити на показі свого шоу у відео форматі, проте квитки коштують не дорожче, ніж звичайні квитки в кіно.

Звичайно ж така новина не залишилася без уваги шанувальників, публікацію зірки, її відео і шоу DIVA почали активно обговорювати в коментарях до посту. Багато користувачів заявили, що обов'язково прийдуть подивитися концерт Лорак на великому екрані, а інші обурюються, навіщо платити гроші, якщо це відео можна подивитися в Інтернеті.

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