Син легендарного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег покинув Україну

42-річний Грег, який живе і працює в США, приїжджав провідати батька після реанімації, а зараз відправився назад. Як повідомляє Politeka.net, відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, на кадрах з аеропорту Грег здавався дуже роздратованим. Син хореографа обурювався з приводу того, скільки зараз необхідно паперів, щоб подорожувати.

"Це божевілля!" - заявив Грег.

Хоча, можна сказати, що зараз йому ще пощастило. Адже під час поїздки в Україну Грегу довелося пропустити рейс, оскільки тест на коронавірус йому не встигли зробити вчасно.

Син Григорія Чапкіса показав, що з Києва він полетів в Амстердам, де зробив пересадку і звідти вже відправився в США.

Під час свого перебування в Києві Грег показав батька, якого виписали з реанімації після ускладнень від пневмонії.

Захворювання помітно позначилося на стані 91-річного Григорія Чапкіса. На нових кадрах, помітно, що зараз хореографу нелегко навіть ходити і говорити.

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