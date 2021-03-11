Син легендарного хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег покинув Україну
42-річний Грег, який живе і працює в США, приїжджав провідати батька після реанімації, а зараз відправився назад. Як повідомляє Politeka.net, відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Зазначимо, на кадрах з аеропорту Грег здавався дуже роздратованим. Син хореографа обурювався з приводу того, скільки зараз необхідно паперів, щоб подорожувати.
"Це божевілля!" - заявив Грег.
Мама Корольової публічно звернулася до Тарзана після скандалу з його зрадами: "Твоє призначення..."
Віктор Павлік ошелешив кадром з рідного дому, в яких умовах живе його мама: "Може, хоч стіни побілите?"
Бабуся Каті Осадчої захопила моложавістю на рідкісному спільному фото: "Три покоління жінок..."
Хто ховається в костюмі жаби в шоу "Маска", українці зметикували раніше Данилка і Винника: "Троє дітей і..."
Обірвалося життя видатного українського співака, врятувати не вдалося: "назавжди залишиться в пам'яті"
Хоча, можна сказати, що зараз йому ще пощастило. Адже під час поїздки в Україну Грегу довелося пропустити рейс, оскільки тест на коронавірус йому не встигли зробити вчасно.
Син Григорія Чапкіса показав, що з Києва він полетів в Амстердам, де зробив пересадку і звідти вже відправився в США.
Під час свого перебування в Києві Грег показав батька, якого виписали з реанімації після ускладнень від пневмонії.
Захворювання помітно позначилося на стані 91-річного Григорія Чапкіса. На нових кадрах, помітно, що зараз хореографу нелегко навіть ходити і говорити.
Нагадаємо, син 91-річного Чапкіса похвалився яскравим виступом, батько може пишатися: "Люблю свою роботу"
Як повідомляла Politeka, кожен день виснаженого Чапкіса перетворився на боротьбу, син просить термінових молитов: "Друзі, ми…"
Також Politeka писала, що син 91-річного Чапкіса показав, в яких умовах живе його батько після весілля з молодою: "Червона білизна і..."