Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав великі м'язи

Артист завоював велику популярність в Україні, беручи участь у різних шоу, повідомляє Politeka.net. Зараз на Instagram-сторінку хореографа підписані 545 тисяч осіб, яких він регулярно балує фото.

Цього разу Яма розмістив знімок зі спортзалу, підкріпивши його забавним підписом. На фото хореограф позував, направивши камеру на дзеркало.

Танцюрист постав у чорно-сірій футболці, демонструючи свої великі м'язи. В руки при цьому він тримав гантель.

"Заїхав СФОТКАТИСЯ 📸", - написала зірка ТВ.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Красунчик. Зараз теж поїду 🔥", " 😂 😂 😂 😂 вогонь! Треба теж так зробити, такого фото ще немає у мене 🔥", "ростеш брат😎", "дуже красиво", "ООО Ну це життєво😁 😁 😁", "ви красень Влад🔥", "Красунчик❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма народився 10 липня 1982 року в Запоріжжі в родині педагога-історика і викладача гімназії.

Влад зацікавився танцями в п'ятирічному віці. Батьки віддали сина в танцювальний колектив "Крок".

Так, кар'єра артиста стала рости, а заговорила про нього вся Україна у 2006 році, коли він вперше потрапив на проект "Танці з зірками". Тоді він танцював у парі з Наталією Могилевською. У двох сезонах вони займали другі місця.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "розповіла про хворобу сина прямо в пологовому будинку:" дуже довго і незручно..."

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