Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал большие мускулы

Артист завоевал большую популярность в Украине, принимая участие в различных шоу, сообщает Politeka.net. Сейчас на Инстаграм- страницу хореографа подписаны 545 тысяч человек, которых он регулярно балует фото.

В этот раз Яма разместил снимок со спортзала, подкрепив его забавной подписью. На фото хореограф позировал, направив камеру на зеркало.

Танцор предстал в черно-серой футболке, демонстрируя свои большие мускулы. В руки при этом он держал гантель.

"ЗАЕХАЛ СФОТКАТЬСЯ 📸", - написала зведа ТВ.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Красавчик. Сейчас тоже поеду 🔥", "😂😂😂😂Огонь! Надо тоже так сделать, такого фото ещё нет у меня 🔥", "💪🏽Растёшь брат😎", "Очень красиво", "Ооо ну это жизненно 😁😁😁", "Вы красавчик Влад 😍🔥", "Красавчик❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье педагога-историка и преподавателя гимназии.

Влад заинтересовался танцами в пятилетнем возрасте. Родители отдали сына в танцевальный коллектив «Крок».

Так, карьера артиста стала расти, а заговорила о нем вся Украина в 2006 году, когда он впервые попал на проект "Танці з зірками". Тогда он танцевал в паре с Натальей Могилевской. В двух сезонах они занимали вторые места.

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