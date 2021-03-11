Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", блиснула стрункими ніжками в міні
Артистка розповіла важливу новину, яка стосується її роботи, пише Politeka.net. Зараз популярність зірки тільки зростає. Не так давно Лера вперше знялася у фільмі, а зараз заявила про вихід нового випуску "Жіночого кварталу".
Запис красуня підкріпила кількома знімками зі зйомок.
На фото Товстолес була в компанії колег і сама. На першому знімку зірка позувала в білосніжній міні-сукні з короткими рукавами. На ній були півчобітки на підборах, а також білі колготки.
Блондинка задерла ніжку, ніби намагаючись осідлати свою колегу, Тетяну Песик. Обидві посміхалися.
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Поруч в яскравих нарядах також можна помітити Катерину Нікітіну, Еліну Мбані і Ірину Сопонару.
На інших помітна Лера в рожевій сукні і в інших образах під час розігрування сценок.
"УРААААА! Зазвичай у мене така реакція, коли дізнаюся, що цієї суботи @zhenskiykvartal_official на 1+1 🥰 😍 ці випуски будуть особливо яскравими та весняними! Нові смішні образи і зірки 💫 яка фотка від @tverdohleb_k подобається більше ?) ",- написала Лера.
За чотири години публікація зібрала понад 800 лайків і багато коментарів.
"Остання! Фоном має бути Scooter-Fire🔥 🔥 🔥 😅", "остання"," бачила Наживо 🔥❤️! Кайфанула не по-дитячому😂", " остання!", "Я б звичайно, проголосував за другу, так як там є Сергій. Але, четверта просто поза конкуренцією😁 👏 🔥", - написали користувачі мережі.
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