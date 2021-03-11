Екс-солістка "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер, яка нещодавно засвітилася на шоу "Голос країни", з'явилася в романтичному образі
Артистка, починаючи з 2000-х, користується великою популярністю, пише Politeka.net. Зірка ділиться своєю творчістю з шанувальниками, бере участь у різних шоу, а також знаходить час на пости в Instagram.
Так, брюнетка опублікувала знімок, поставши в ніжному романтичному образі.
Надя зробила зачіску з акуратними локонами і прикрасила голову сухими квітами. Різні прикраси завершили її образ.
Також Мейхер зробила макіяж з акцентом на гарний погляд.
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Артистка підписала знімок віршем Марини Цвєтаєвої "Мені подобається, що ви хворі не мною " французькою мовою, а потім і переклад.
За дві години публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів.
"Моя неймовірна😂❤️😘", "Королева наша🔥❤️😍👏👏", "Красуня 😍", "Немає слів 😶", "Просто шикарна, втім, як завжди! ❤️❤️❤️🙌", "Така красива", "мила завжди", " чарівна і приголомшлива дівчина і співачка!.🌹🌹🌹🌹🙌🙌🙌", "Надюша)))", " з не давніх пір, улюблена співачка!!!👏👏👏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷👍👍👍", "соковита апетитна мадам-с...", "Спасибі вам за красу вашої душі!❤ ️ ", "Найкрасивіша і талановита з групи, не хочеться назву писати і так зрозуміло 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏👏👏", "Ну красуня 😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що пишногруда екс-ВІА Гра Мейхер звела з розуму в образі монашки: "Ох, Надя, що ж ти робиш…»
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