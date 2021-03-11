Популярна українська блогерка Анастасія Покрищук похвалилася шанувальникам, що зробила нові зуби

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерка і учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук велика любителька епатажу і міцного слівця. Дівчина шляхом пластичних операцій зробила собі рекордно велике вилиці, чим дуже пишається. Вона вже стала героїнею багатьох сюжетів у програмах про зірок і продовжує примножувати кількість фоловерів в Instagram.

Так, нещодавно у своєму мікроблозі дівчина опублікувала яскраві знімки і похвалилася новими білосніжними зубами. Очевидно, блогерка поставила собі вініри, і тепер її зуби рівні і виблискують білизною. На нових фотографіях, які Настя зробила сама, вона відобразила себе в туалеті, прилаштувавшись біля унітазу. І це не спроста – дівчина заявила, що тепер її зуби біліші цього самого унітазу, що її дуже радує.

"Біліше унітазу. Мета досягнута", - підписала фотографії Покрищук, посміхаючись на всі 32 зуби, вона виглядає по-справжньому щасливою. Шанувальники дівчини тут же кинулися обговорювати її "обновки", засинаючи компліментами, деякі заявили, що і собі хочуть таку ідеальну посмішку з білосніжними зубами.

Нагадавши, Зірка "Від пацанки до панянки" Покрищук здивувала своїм справжнім обличчям: "Очманіти, нормально ж було".

Як повідомляла Politeka, Перероблена "пацанка" Покрищук показала фокус своїм обличчям, відео: "Там видно всі судини".

Також Politeka писала, Перекроєна зірка "Від пацанки до панянки" Покрищук околіла під головною ялинкою країни: "Не дай Боже...".