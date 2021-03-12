Модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, блиснула фігурою в шкіряній сукні

Як передає Politeka.net, внучка легенди, яка з семи років розвивається в модельному бізнесі, показала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина вийшла на прогулянку в короткій чорній сукні і високих черевиках на масивній підошві. Наряд підкреслив стрункість її довгих ніг.

"На побаченні з містом", - підписала фотографії модель.

Судячи з геотегу, це один з найпопулярніших районів Нью Йорку – Манхеттен.

Образ Соні Євдокименко сподобався користувачам мережі.

"В гармонії з сонячним NY",» неймовірна«,» прекрасна«,» ти сіяєш«,» красуня, мила, ніжна, промениста", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Соня Євдокименко цього року відзначить 20-річчя. Вона з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.

Зараз дівчина бере участь у фотосесіях і навчається в США, а нещодавно повідомила про стосунки з 31-річним українським бізнесменом-мільйонером Денисом Жадановим.

Шанувальники стали говорити про можливі заручини пари, проте поки офіційних коментарів з цього приводу немає.

Нагадаємо, що внучка Ротару, прогулялася по Нью-Йорку з майбутнім чоловіком-мільйонером: кадри ідилії.

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