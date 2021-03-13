Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма викликав ажіотаж новим фото

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у спортазлі.

Яма пограв м'язами на камеру, викликаючи захоплення у дам і заздрість у товаришів.

Примітно, що на лівій руці танцюриста була фіксуюча пов'язка на кисть - це відгомони колишньої серйозної травми, яку той отримав під час останнього сезону "Танців з зірками".

Хоч Влад і суддя, але йому також часом доводиться виходити на паркет. Так, у чвертьфіналі він пошкодив ліву руку під час складної стійки, виконуючи номер з учасницею проекту співачкою Юлією Саніною. Яму терміново госпіталізували прямо з ефіру. На щастя, перелому не було, але зате був розрив зв'язок.

Пізніше Яма ділився в себе в Instagram кадрами з лікарні, де розповідав, що операції не уникнути.

"Мені здалося, що все обійдеться, але МРТ показала зворотнє... таки розрив. Попереду операція. Але все буде добре, ще потанцюємо!", - ділився хореограф.

Судячи з останнього фото, зараз Яма вже в хорошій формі, але ще змушений бути обережним і носити бандаж, займаючись в спортзалі.

"Заїхав сфоткатися 📸", - із сарказмом підписав він кадр.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ого біцуха 💪 міць 👏 після перелому досі в бандажі? )) "- "тільки в залі"; "У мене такий же ортез) порвав зв'язки на пальці, коли танцював :)"; "💪Ростеш брат😎"; "😂Вогонь! Треба теж так зробити, такого фото ще немає у мене 🔥"; "Нормас форма💪"; "Бицуня у вогні🔥"; "Мачо👍"; "Ооо ну це життєво 😁"; "Не підходь до Влади ями, а то будеш в ямі🔥"; "Дуже гарний чоловік, Супер!!!👍 🖐"; "Нічого собі, красава🔥"

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