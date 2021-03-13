Хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма вызвал ажиотаж новым фото

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в спортазле.

Яма поиграл мышцами на камеру, вызывая восхищение у дам и зависть у товарищей.

Примечательно, что на левой руке танцора была фиксирующая повязка на кисть - это отголоски прежней серьезной травмы, которую тот получил во время последнего сезона "Танців з зірками".

Хоть Влад и судья, но ему также порой приходится выходить на паркет. Так, в четвертьфинале он повредил левую руку во время сложнейшей стойки, исполняя номер с участницей проекта певицей Юлией Саниной. Яму срочно госпитализировали прям с эфира. К счастью, перелома не было, но зато был разрыв связок.

Позднее Яма делился у себя в Инстаграм кадрами из больницы, где рассказывал, что операции не избежать.

"Мне показалось, что все обойдется, но МРТ показала обратное... таки разрыв. Впереди операция. Но все будет хорошо, еще потанцуем!", - делился хореограф.

Судя по последнему фото, сейчас Яма уже в хорошей форме, но еще вынужден быть осторожным и носить бандаж, занимаясь в спортзале.

"Заехал сфоткаться 📸", - с сарказмом подписал он кадр.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ого бицуха 💪 Мощь 👏 После перелома до сих пор в бандаже? ))" - "только в зале"; "У меня такой же ортез) Порвал связки на пальце, когда танцевал :)"; "💪🏽Растёшь брат😎"; "😂Огонь! Надо тоже так сделать, такого фото ещё нет у меня 🔥"; "Нормас форма💪"; "Бицуня в огне🔥"; "Мачо👍"; "Ооо ну это жизненно 😁"; "Не подходи к Владу Яме, а то будешь в яме🔥"; "Очень красивый мужчина, Супер!!!👍🖐"; "Ничего себе, красава🔥"

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".

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