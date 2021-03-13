Репер і продюсер Потап, чоловік співачки Насті Каменських, збентежив новим фото з-за кордону
Як передає Politeka.net, 39-річний музикант опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, з ким відпочиває в Дубаї.
Так, Потап покотив на курорт разом з 12-річним сином.
У кадрі вони позували поруч з розкішним авто - червоним Феррарі. Хлопчик у чорній футболці висунувся з відкритої машини, а його батько відійшов трохи далі, щоб автомобль вмістився в кадрі у всій красі.
"Сьогодні Rari @realpotap #dubai", - підписав Потап.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі не змогли приховати заздрості, інші ж пораділи за батька з сином. Примітно, що Каменських разом з ними не було, так що, можна припустити, що вони вирушили в Дубай без неї.
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"Супер і футболки підходять"
"Якщо є можливість, то чому б не дозволити таку розкіш🔥"
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