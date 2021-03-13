Репер і продюсер Потап, чоловік співачки Насті Каменських, збентежив новим фото з-за кордону

Як передає Politeka.net, 39-річний музикант опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, з ким відпочиває в Дубаї.

Так, Потап покотив на курорт разом з 12-річним сином.

У кадрі вони позували поруч з розкішним авто - червоним Феррарі. Хлопчик у чорній футболці висунувся з відкритої машини, а його батько відійшов трохи далі, щоб автомобль вмістився в кадрі у всій красі.

"Сьогодні Rari @realpotap #dubai", - підписав Потап.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі не змогли приховати заздрості, інші ж пораділи за батька з сином. Примітно, що Каменських разом з ними не було, так що, можна припустити, що вони вирушили в Дубай без неї.

"Живий здоровий !! Слава Всесвіту! А то мені сказали, що у тебе «модна» хвороба. ❤️"

"Круто, а я в Польщі горбачусь за копійки, щоб накопичити на оплату комуналки..." - "потрібно щось міняти, якщо не влаштовує 😉"

"Супер і футболки підходять"

"Якщо є можливість, то чому б не дозволити таку розкіш🔥"

"Забронювали тачку? 🙀 Ах, ви такі солідні люди в Дубаях)"

"Супер! У таких хлопчиків все повинно бути тільки так!"

"Красиво жити не заборониш!!!! Супер"

"Він Дизель😂"

"Крутий тато 👴 👍"

"Який кайфяра! З сином на Феррарі🔥 🔥 🔥 По на Фе😂"

Нагадаємо, Прийомна дочка Потапа засвітила розкішний особняк, поки мами немає вдома: "яка офігенна...".

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