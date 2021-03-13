Рэпер и продюсер Потап, муж певицы Насти Каменских, обескуражил новым фото из-за границы

Как передает Politeka.net, 39-летний музыкант опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, с кем отдыхает в Дубае.

Так, Потап укатил на курорт вместе с 12-летним сыном.

В кадре они позировали рядом с роскошным авто - красным Феррари. Мальчик в черной футболке высунулся из открытой машины, а его отец отошел немного дальше, чтобы автомобль уместился в кадре во всей красе.

"Сегодня Rari @realpotap #dubai", - подписал Потап.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые не смогли скрыть зависти, другие же порадовались за отца с сыном. Примечательно, что Каменских вместе с ними не было, так что, можно предположить, что они отправились в Дубай без нее.

"Жив здоров !! Слава Вселенной! А то мне сказали , что у тебя «модная» болезнь. ❤️"

"Круто, а я в Польше горбачусь за копейки, чтобы накопить на оплату коммуналки..." - "нужно что-то менять, если не устраивает 😉"

"Супер и футболки подходят"

"Если есть возможность, то почему бы не позволить такую роскошь🔥"

"Забронировали тачку? 🙀 Ах, вы такие солидные люди в Дубаях)"

"Супер! У таких мальчиков все должно быть только так!"

"Красиво жить не запретишь!!!! Супер"

"Вин Дизель😂"

"Крутой Папа 👴👍"

"Какой кайфяра! С Сыном на Феррари🔥🔥🔥 По на Фе😂"

Напомним, Приемная дочь Потапа засветила роскошный особняк, пока мамы нет дома: "Какая офигенная…".

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