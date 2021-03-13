Рэпер и продюсер Потап, муж певицы Насти Каменских, обескуражил новым фото из-за границы
Как передает Politeka.net, 39-летний музыкант опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, с кем отдыхает в Дубае.
Так, Потап укатил на курорт вместе с 12-летним сыном.
В кадре они позировали рядом с роскошным авто - красным Феррари. Мальчик в черной футболке высунулся из открытой машины, а его отец отошел немного дальше, чтобы автомобль уместился в кадре во всей красе.
"Сегодня Rari @realpotap #dubai", - подписал Потап.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые не смогли скрыть зависти, другие же порадовались за отца с сыном. Примечательно, что Каменских вместе с ними не было, так что, можно предположить, что они отправились в Дубай без нее.
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"Вин Дизель😂"
"Крутой Папа 👴👍"
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Напомним, Приемная дочь Потапа засветила роскошный особняк, пока мамы нет дома: "Какая офигенная…".
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