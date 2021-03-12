Екс-солістка групи " Время и Стекло" Надя Дорофєєва захотіла повної свободи: почала сольну кар'єру та змінила стиль

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка розбурхала публіку новим постом у своєму мікроблозі в Instagram. Надя похвалилася першим live-відео "a tebe..." та анонсувала вихід відеоальбому (щоб подивитися, проскольте вниз).

"Я хочу, щоб кожен з вас занурився в концертну атмосферу мого першого EP. 19 березня міні-альбом dofamin відкриється на всіх цифрових майданчиках, а на моєму YouTube вийдуть mood-відео на live-версії всіх 5 треків", - повідомила співачка.

Дорофєєва розкрилася з нового боку, зазначивши, що відтепер не буде ніякого гламуру - а тільки "вона справжня".



"Перша відеоісторія з dofamin – a tebe... мені хотілося показати себе справжню: мінімум макіяжу, мінімалістичний образ, ніяких зачісок — максимум емоцій. Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики", - поділилася далі красуня.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Надя, дуже круто!❤️ Правда, велика трудяга, захоплююся і дивуюся тобі з кожним разом все більше і більше!"

"Нереально крута робота 😍 🔥 "

"пісня запала в серце 💘"

"Мене одну бентежить мат в пісні?(((" - "знайомі малі так її люблять...але діти семи-десяти років підспівують мат, це не норм... Навіщо, Надійка..?"

"Мені здається Надя може більше. А не 3-5 слів по колу повторюваних"

Нагадаємо, Дорофєєва, яка стала тренером 11 сезону "Голосу країни", заради ефектної появи в цьому шоу також змінила імідж, перетворившись на яскраву блондинку. Втім, багато фанатів упевнені, що на зйомках вона була в перуці.

Нагадаємо, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами:"Сліпуча".

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "вона потрапила...".

Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом:"просто розриваєш".