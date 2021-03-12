Легендарний хореограф і судді "Танців з зірками" Григорій Чапкіс повернувся з реанімації і тепер відновлюється після хвороби вдома

Як відомо кінець 2020 року і початок 2021 принесли справжні випробування знаменитому 91-річному хореографу. У грудні він потрапив до лікарні з пневмонією, тест на коронавірус показав негативний результат. Чапкіс вже практично поборов захворювання. Але раптово знадобилася нова госпіталізація в січні, а в лютому він і зовсім опинився в реанімації.

У березні хореограф опинився вдома, проте хвороба сильно вдарила по його стану.

Провідати батька в цей непростий період приїжджав його син Грег, який живе і працює в США.

Він показав, як вийшов з батьком на прогулянку. Помітно, що зараз Григорію Чапкісу нелегко навіть ходити, син підтримував його під руку.

"Ми вийшли на вулицю, трохи погуляти. Це боротьба, але ми гуляємо", - зазначив Грег.

На іншому відео син Григорія Миколайовича показує його вдома, коли він сидить у кріслі. Грег запитує у батька, як він себе почуває, проте хореограф спочатку не розчув питання, а потім відповів: "Мені не треба інтерв'ю. Самопочуття... начебто не видно".

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