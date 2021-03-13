Улюбленець "вовчиць" Олег Винник зробив одкровення, з'явившись в компанії юної брюнетки
Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, зроблених під час його недавнього концерту в Броварах.
Винник виступив на одній сцені разом з починаючою співачкою Еліною Іващенко.
На кадрах, якими поділився Олег, він тримав юну протеже за руку, вони обидва щасливо посміхалися.
"Друзі, одна з інтриг розкрита! Трохи більше року тому я познайомився з чарівною дівчинкою, талановитою вокалісткою - elina.ivashchenko_official, яка згодом стала переможцем "Х-фактора" та "Слов'янського базару". І сьогодні я хочу підтримати її на музичному шляху. На моєму концерті в Броварах відбулася live-прем'єра нашого з Оленою дуету. Чекайте студійну версію композиції "Діаманти" 😎 Скоро💛", - повідомив Винник.
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Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:
"Ми вже чекати просто не можемо! Дуже заінтриговані, і особисто я, щогодини оновлюю Вашу з Оленою сторінки! Тому нескінченно чекаю! 😍❤️"
"Дуже сподобалася пісня"
"Це було шикарно!! І Еліна класна!🔥❤️"
"Олег, я дуже рада, що для виконання такої прекрасної композиції "Діаманти" ви вибрали дует саме з Оленою Іващенко! Дуже гідний дует, два діамантових голоси в одній пісні! Браво!"
"Чекаю з нетерпінням! Думаю, буде щось неймовірне... 👏"
Раніше ми розповідали, Винник на тому ж концерту в Броварах здивував романтичним жестом, ставши на коліна перед своєю "таємною" дружиною, бек-вокалісткою Таюне. Співак подарував їй букет квітів.
Нагадаємо, що Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "це хто?"