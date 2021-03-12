Відома модель Віра Кекелія, зірка "жіночого кварталу", показала себе в свіжому образі

На фото Віра здалася в чорній сукні з декольте. Красуня доповнила образ стильними сережками і яскравим мейкапом. Дівчина знімала себе на телефон, демонструючи своє вбрання для нового виступу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Ну красуня ж"," Люблю","вогонь".

Відомо, що Віра зараз є однією з чотирьох співачок, які виступають в "жіночому кварталі". Дівчина регулярно радує фанатів своїми образами в соціальній мережі Instagram. Хоча красуня не так давно народила первістка, але вже привела себе в форму і активно займається своєю кар'єрою, беручи участь в проектах "Квартал 95" і роблячи власні проекти, якими вже встигла порадувати в недавньому минулому.

Ми писали, що співачка блондинка Віра Кекелія з «жіночого кварталу» засвітилася в компанії знаменитого чоловіка з бородою.

На офіційній сторінці "жіночого кварталу" з'явилася фотографія віри, можливо зроблена під час зйомок. Рот у співачки відкритий, а очі майже закриті. Наряд складається з картатого трикотажного сукні.

Нагадаємо, гарячі блондинки з "жіночого кварталу" влаштували день спокуси в модних нарядах

А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" без білизни приголубила себе пальчиками в оксамитових рукавичках

Також Politeka повідомляла, що пристрасна блондинка з "жіночого кварталу" показала апетитні форми в повний зріст



