Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала фігуру

На фото зірка позувала в міні-бікіні тілесного кольору. Красуня доповнила образ стильним капелюшком. Дівчина поклала камеру вниз, а сама нагнулася над нею, затьмаривши Сонце. Красуня без сорому показувала пишний бюст і не тільки, дивуючи вигинами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не знаю, що написати, ось і мій улюблений новий смайлик", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кінцева красуня", "така чудова", "неймовірна краса" ," я вже заощадив, щоб зробити такий з капелюхом", "Гаряча дівчина і купальники теж дуже шикарні"," ти чудова"," найкраща красива дівчина", " чудові помпи!", "прекрасна істота ти стаєш все красивіше і красивіше","найкрасивіші оливки на планеті".

Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе в гарячому образі посвітила своїми сідницями в бікіні.

Жизель лягла на живіт, виставивши сідниці в крихітних плавочках. Пружні "булочки" підсмажувалися на сонечку, зачаровуючи красою.

Пізніше красуня показала форми, вставши з шезлонга. На грудях натягнувся чорний ліфчик, бретельки якого впивалися в плечі.

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