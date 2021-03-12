Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала фигуру

На фото звезда позировала в мини-бикини телесного цвета. Красотка дополнила образ стильной шляпкой. Девушка положила камеру вниз, а сама нагнулась над ней, затмив солнце. Красотка без стеснения показывала пышный бюст и не только, изумляя изгибами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не знаю, что написать, вот и мой любимый новый смайлик", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Конечная красотка", "Такая великолепная", "Невероятная красота", "Я уже сэкономил, чтобы сделать такой с шляпой", "Горячая девушка и купальники тоже очень шикарные", "Ты замечательная", "Самая лучшая красивая девушка", "Великолепные помпы!", "прекрасное существо ты становишься все красивее и красивее", "самые красивые оливки на планете".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в горячем образе посветила своими ягодицами в бикини.

Жизель легла на живот, выставив ягодицы в крохотных плавочках. Упругие "булочки" поджаривались на солнышке, завораживая красотой.

Позже красотка показала формы, встав с шезлонга. На груди натянулся черный лифчик, бретельки которого впивались в плечи.

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