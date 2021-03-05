Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в дерзком образе

На фото Жизель показалась в белом платье, которое еле прикрывало ягодицы красотки. Наряд имел еще и эффектный вырез, поэтому пикантности образу не занимать. Девушка надела очки и сапоги, позволив снять себя снизу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку в Инстаграм.

На втором фото Жизель уже была в топе с декольте и шнуровкой, зато не надевала белье. Образ Оливейра дополнила мини-юбкой, которая добавила особой изюминки. Девушка выгнулась, демонстрируя свои идеальные изгибы, что не смогли не отметить фанаты.

Публикации набрали тысячи лайков и множество комплиментов:

"Действительно такое красивое место", "штаны Ксении снова пополнятся?", "люблю это платье", "это было снято так красиво", "Чувствую, что Жизель выглядит безупречно", "Роскошная детка", "Невозможно перестать смотреть".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" примерила соблазнительный купальник.

Девушка примеряла мини-бикини, которое подчеркнуло ее аппетитные бедра и упругую грудь. Оливейра выбрала купальник светлого оттенка, который фактически слился с цветом ее кожи. Жизель позировала под палящим солнцем, в результате чего вся взмокла. На ее теле появился соблазнительный блеск.

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