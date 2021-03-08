Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в горячем образе
На фото девушка показалась в мини-шортиках и белом топе. Оливейра дополнила образ стильными каблуками, а волосы собрала в хвост. Жизель показала на нескольких кадрах свою красоту, дав возможность рассмотреть себя со всех сторон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Влюблена в этот топ", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:
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"Ладно, пони", "Я люблю тебя до смерти до обморока", "Люблю этот топ", "Как идеально старая", "Бог женщина", "Всегда красиво", "Ложь. Топ влюблен в тебя", "Я не знаю, что сказать", "вау, красавица, дорогая", "Счастье x365 в равных правах и возможностях", "Поздравляем вас с международным женским днем, лучшая модная топ-дива, модель. Будьте счастливы в своей жизни".
Мы писали, что модель Жизель Оливейра из модного дома Victoria’s Secret впечатлило безупречной фигурой, пошалив перед зеркалом.
Так, девушка позирует в обтягивающем топе без нижнего белья, безупречно изгибаясь перед камерой.
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