Известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" примеряла соблазнительный купальник

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм эффектная красотка поделилась свежими фото. Девушка примеряла мини-бикини, которое подчеркнуло ее аппетитные бедра и упругую грудь. Оливейра выбрала купальник светлого оттенка, который фактически слился с цветом ее кожи. Жизель позировала под палящим солнцем, в результате чего вся взмокла. На ее теле появился соблазнительный блеск.

Кроме этого, модель поделилась очень пикантным фото, на котором показала крупным планом свою «пятую точку». Девушка стояла под душем. Вероятно, освежалась после тяжелой съемки. Ее кожа и купальник были мокрыми, что придало особого шарма ее фото. Поклонники смогли рассмотреть главное достоинство модели во всей красе. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Скоро нам нужен будет еще один съемочный день», «Как всегда потрясающе», «Трепет, такие красивые бедра», «Самая красивая девушка», «Какая кошечка», «Бомба замедленного действия», - пишут люди.

Как известно, Жизель Оливейра родом из Бразилии. Она приехала в Америку покорять модельный бизнес, и ей это прекрасно удалось. Прославилась Оливейра благодаря участию в показе Victoria’s Secret.

Напомним, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" освежилась под струями воды, оставшись только в трусиках: "Покажи уже все".

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" устроила горячую тренировку в узком наряде: "Вау".

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