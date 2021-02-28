Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе на тренуванні

На кадрах Жизель позувала в чорному топі, який ледве вмістив пишний бюст красуні, а також лосинах і білих кросівках. Зірка лежала на килимку для тренувань, а образ доповнила захисною маскою. Олівейра займалася разом зі з тренером, який допомагав красуні. Дівчина в ряді роликів показала різні вправи, які вона виконала в цей раз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На першому ролику зірка лежала боком на килимку і піднімала ногу з гумкою. На другому дівчина вже присідала, витягнувши одну ніжку назад. На третьому ролику красуня лежала боком і піднімала ногу, але вже зігнувши коліна. На четвертому відео Жизель стояла на четвереньках і піднімала одну ніжку вгору з гумкою. На передостанньому ролику Олівейра вставала в місток, при цьому на ній була штанга з вагою. На останньому відео жизель нахилялася вперед зі штангою.

"Тренування з моїм тренером в моєму улюбленому новому комплекті", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау!!! Ти дуже сильна !!!", "Відмінно"

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