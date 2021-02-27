Бразильська красуня з "Victoria's Secret" Жизель Олівейра розповіла про зручність

Красуня цього разу позувала в тоненькій маєчці і штанях, позуючи навпроти великого вікна. Жизель зібрала волосся у високий хвіст, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальну фігуру. Олівейра не одягала білизну, що зробило кадр трохи більш пікантним, адже бюст випирав з облягаючої майки. На другому і третьому фото красуня показала себе трохи з інших ракурсів, дозволивши оцінити і підтягнуті сідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З милою і зручною", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"З цукеркою", "Приголомшлива", "це чудово", "сюрреалістична", "Красиво і мило", "так, це вона, неймовірна схожість".

Ми писали, що відома модель Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" вразила наповал ефектним чином.

Цього разу красуня одягла шовковий костюм, який складався з мініатюрного топа, більше нагадує ліфчик, штанів з високою посадкою і накидкою. Костюм оливкового кольору підкреслив ідеальну фігурку зірки і її округлі апетитні форми.

Нагадаємо, бразильська красуня з "Victoria's Secret" освіжилася під струменями води, залишившись тільки в трусиках

А ще Politeka повідомляла, що бразильська красуня з Victoria's Secret в ботфортах і зухвалому міні позбавила чоловіків сну

Також Politeka писала, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" скинула купальник, злетівши під душем



