Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в свежем образе
На фото звезда показалась в белом топе и шортиках, а образ дополнила кофтой, которую решила оставить расстегнутой. Девушка стояла у стены, а волосы оставила распущенными, но заправила повязкой. Оливейра показала себя из нескольких ракурсов, демонстрируя безупречную красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Начиная с марта", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Так жарко в обращении", "тебе нравится?", "Модель 90-х годов", "Красивое фото", "Прекрасная моя любовь", "Красивые кадры !!", "это было снято так красиво", "Чувствую, что Жизель выглядит безупречно", "Роскошная детка", "Невозможно перестать смотреть", "Макияж королевы", "Мне повезло увидеть все это совершенство в этом замечательном образе", "Мы рады видеть вас в венере".
Мы писали, что известная модель Жизель Оливейра показала новые фото в эффектном и откровенном платье.
Платье прекрасно подчеркивает стройную фигуру модели. Оно с длинными рукавами, однако при этом очень короткое, и у него есть пикантные вырезы на боках. Кроме того, спина на платье - полностью открыта, поэтому фото сзади получилось особенно эффектным.
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