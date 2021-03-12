Співачка Камалія, яка одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, приємно здивувала публіку

Як передає Politeka.net, 43-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свою сім'ю: чоловіка та семирічних дочок-близнючок Арабеллу і Мірабеллу.

Дівчатка забралися на дерев'яну скульптуру орла, а батьки стояли з боків. Їх оточував густий ліс, і одягнені вони були по-похідному. Фото ніби просякнуте сімейною ідилією, а їх посмішки тільки доказ цьому.

У підписі Камалія зізналася, чим порадує своїх рідних найближчим часом:

"Незважаючи на сьогоднішню заметіль, знаю, що дуже скоро слідом за календарною прийде справжня весна і все навколо зацвіте! А поки Масляний тиждень, піду насмажу млинців для моїх улюблених. Друзі, діліться своїми рецептами млинців і смачної начинки 😉 🥞 "

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:

"❤️З Масляною 😍"

"Дуже красива сім'я!"

"Наташа, Ви особисто будете пекти млинці?!! Несподівано!"

"Які ви красиві всі 😊"

"З оселедцем, або ікрою, з варенням з вишнею без кісточок і діти дуже люблять з Нутеллою! А ще можна просто з маслом і сиром скибочкою, а потім підігріти в мікрохвильовці, щоб сир трохи розтанув! 😃😜"

Раніше ми розповідали, що Камалію на фото з відомим дизайнером дитячого одягу Елаєм Рукоссом порівняли з героїнею серіалу "Величне століття" - Хюррем, а її друга-бордача - з Султаном Сулейманом.

"Камалія! Ваша ніжна краса, струнка фігура, добра посмішка - просто заворожує❤️"; "ви на цій фотографії виглядаєте як Роксолана. Фільм величний вік) 🔥"; "ви як Султан Сулейман і Хюррем🔥", - прокоментували в Мережі.

Нагадаємо, найбагатша співачка України втекла від коханого, було дуже страшно: «ночувала в кущах...».

Як повідомляла Politeka, горе в родині найбагатшої співачки України, довела до сліз своїм прощанням: "спасибі за 13 років..."