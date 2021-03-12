Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко заінтригувала публіку сміливим кадром і несподіваним питанням
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка, яка нині виступає під псевдонімом DJ NANA, опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, порадувавши шанувальників.
Дівчина вийшла на балкон заради соковитого знімка. На ній був чорний ліфчик і накинуте зверху біле пальто. Доповнили лук стильний капелюшок і незвичайної форми сонцезахисні окуляри. "Родзинкою" стала косметична тканинна маска на обличчі.
Анастасія дещо манірно підкинула підборіддя й руку - в коментарях через це її навіть порівняли з актрисою Одрі Хепберн.
"Якби чоловіки знали, чим займаються дівчата, коли залишаються самі. Ваші припущення ?)", - запитала співачка у фоловерів.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Стають такими, якими їх ніхто не бачить)"
"Кайф 🔥"
"Така крута. Фільм маска відпочиває 🐅"
"Боюся припускати))"
"На Одрі Хепберн схожа🌟"
"Сама досконалість!"
Раніше ми розповідали, Кумейко розбередила чоловічі серця пікантним вбранням. Дівчина позувала на сходах в чорній обтягуючій сукні зі сміливим розрізом. В очі відразу ж кидається апетитне декольте та пружний бюст, що "виринув" з нього.
Так як фото було присвячено 8 Березня, артистка отримала крім компліментів ще й безліч привітань: "зі святом, чарівна жінка", "зі святом весни, красуня", "збираєшся на чоловічий стриптиз?", "Шикарний макіяж🔥", "добре тобі в цій сукні! 🙌".
Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко блиснула своїми бездоганними вигинами, забравшись на стіл
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