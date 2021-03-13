Відома співачка Соня Кей, племінниця легендарної української артистки Софії Ротару, показала себе в провокаційному образі

На фото Соня здалася в прозорій сукні з безліччю прикрас, які прикрили найпікантніші місця. Образ красуня доповнила стильною зачіскою і яскравим мейкапом. Дівчина посміхалася і хвалилася ідеальною фігурою, яку таке вбрання зміг доповнити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пройшлася по архіву", - написала Соня.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Красуня"," розкішна Соня"," чудова", " Ну, дуже красива!", "Русалочка", "леді Соня дуже красива королева", "Богиня", "дуже красива, чудова, приголомшлива Соня", "справжня любов не між тілами, а між душами", "Справжня зірка".

Ми писали, що племінниця Софії Ротару, молода українська співачка Соня Кей показала сімейне щастя зі своїм чоловіком.

Соня Кей відображена в просторій чорній куртці і розпущеним волоссям, вона притулилася до свого чоловіка, хокеїста Олега Петрова ззаду і зворушливо приобняла його за плечі з радісною посмішкою. Спортсмен у фіолетовій куртці і чорній футболці з принтом засмутив здивовану пику і зробив селфі під час прогулянки.

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