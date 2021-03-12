Відомий український актор Тарас Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" показав себе після тренувань

На фото Тарас показався у футболці та штанях. Цимбалюк вирішив верхню частину одягу залишити розстебнутою, демонструючи з'явилися рельєфи. Як можна зрозуміти, актор почав активно займатися спортом і демонструє свої результати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після тижня, двох тижнів тренувань починає з'являтися потроху форма", - написав Тарас.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Тарасе, ну як можна бути таким красивим. Але чому Сергію Куду не зазначив, Я ж бачу, що він у тебе за спиною стоїть", "зовсім себе не шкодуєш, просто на знос", "Я не розумію, яка форма ще потрібна. По-моєму все і так ОК!", "Форма-супер".

Раніше ми писали, що актор Тарас Цимбалюк приголомшив новим фото.

"Чим довше розлука, тим трепетніше зустріч", - тепло підписав кадр Цимбалюк.

Його товариш зараз гостює в Києві. На чорно-білому кадрі зображений зворушливий момент з міцними чоловічими обіймами.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Однією з перших пост лайкнула колега Цимбалюка, яка не змогла пройти повз настільки душевного посту, - Ольга Сумська.

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