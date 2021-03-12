Відома телеведуча Ольга Фреймут показала себе і розповіла фрагмент зі своєї книги

На фото Оля була в блузі, з пов'язкою на голові, і коротенькій спідниці. Красуня сиділа на валізі на пляжі, виставивши розкішні ніжки. Дівчина задумливо дивилася кудись, захоплюючись природою Каліфорнії. На другому фото Фреймут вже закривалася від сонечка, демонструючи себе більш крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фрагмент з # де їсть і з ким спить фреймут" «.. Ми замовили просекко. Він урочисто оголосив тост: "я. переїхав. Від неї. І зняв будинок" »

У мене в вухах загавкали собаки, що охороняють наше сімейне гніздо, зашуршали гілками почервонілі черешні, засміявся наш майбутній дитина ...

"Але запросити не можу-будинок весь в жіночих речах ..."За що я в це потрапила - знала ... Але за що ми п'ємо? - тут І Соломон розгубиться ...

Принцип "to keep stiff upper lip" - не показувати емоцію-запам'ятала в Британії. Тому стримано привітала його з заміським будинком. Попросила показати Берізки біля ставка, що розгойдувалися просто Каю у двір ...

Він розповідав мені про те, як сильно любить мене, а я розуміла, що мені все одно ... Одна мить-і перетворюся на Снігуроньку, яка помилилася рейсом і замість Аляски - на Балі ... Танути ... "Київ, 2014", - написала Оля.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Оля, яка ж ви красива і тендітна", " Аж серце затиснуло... була в минулому житті така ж ситуація. Спасибі за влучність", " соромлюся запитати, звідки у нього жіночі речі, якщо він від неї переїхав? Ох, чоловіки))".

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