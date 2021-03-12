Телеведуча Леся Нікітюк показала чарівні фото зі своєї прогулянки в турецькому Стамбулі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зіркова красуня вирушила до Туреччини, де відвідала популярну клініку і перевірила сої здоров'я. Про пригоди в Стамбулі телезірка розповіла шанувальникам у соцмережі.

На нових фотографіях Леся зображена біля красивого палацу, на прогулянку вона вийшла в стильному образі зі стаканчиком кави в руках. Перед камерою красуня з'явилася в чорних шкіряних брюках і бежевому бомбері з цікавим малюнком. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.

У підписі до публікації Нікітюк розповіла про відвідування турецької клініки, в якій перевірила своє здоров'я. "Друзі, вчора ми пройшли Check up в клініці Аджибадем. Тут в Стамбулі, вже 2й рік поспіль! Стан здоров'я прекрасний, це видно на фото" – написала телеведуча. "Багато інформації про саму клініку я розповіла в сторіс, особисто я дуже задоволена процесом, комфортно і швидко. Рекомендації лікарів взяла до уваги", - додала Леся.

Треба сказати, що шанувальники дуже бурхливо відреагували на пост Нікітюк. Деякі всерйоз порівнюють її з героїнею Роксолани Мер'єм Узерлі, а інші обурені через клініку в Туреччині, мовляв, в Україні теж є хороші медичні заклад, де можна пройти всі обстеження. "У нас теж є прекрасні клініки, де можна обстежитися", "Заздріть мовчки", "Леся, ви дуже схожі на актрису, яка грала Хюррем, Мер'єм Узерлі", "Красива", "Чарівна Леся", - пишуть в коментарях до фото Нікітюк.

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