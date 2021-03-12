Телеведущая Леся Никитюк показала очаровательные фото со своей прогулки в турецком Стамбуле

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно звездная красотка отправилась в Турцию, где посетила популярную клинику и проверила сое здоровье. О приключениях в Стамбуле телезвезда рассказала поклонникам в соцсети.

На новых фотографиях Леся запечатлена возле красивого дворца, на прогулку она вышла в стильном образе со стаканчиком кофе в руках. Перед камерой красотка появилась в черных кожаных брюках и бежевом бомбере с интересным рисунком. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Никитюк рассказала о посещении турецкой клиники, в которой проверила свое здоровье. "Друзья, вчера мы прошли Check up в клинике Аджибадем. Здесь в Стамбуле, уже 2й год подряд! Состояние здоровья прекрасное, это видно на фото" – написала телеведущая. "Много информации о самой клинике я рассказала в сторис, лично я очень довольна процессом, комфортно и быстро. Рекомендации врачей приняла во внимание", - добавила Леся.

Надо сказать, что поклонники очень бурно отреагировали на пост Никитюк. Некоторые всерьез сравнивают ее с героиней Роксоланы Мерьем Узерли, а другие возмущены из-за клиники в Турции, мол, в Украине тоже есть хорошие медицинские заведение, где можно пройти все обследования. "У нас тоже есть прекрасные клиники, где можно обследоваться", "Завидуйте молча", "Леся, вы очень похожи на актрису, которая играла Хюррем, Мерьем Узерли", "Красивая", "Очаровательная Леся", - пишут в комментариях к фото Никитюк.

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