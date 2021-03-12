Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як приміряє одяг

Спочатку Келлі з'явилася в кадрі в халатику, після чого залишилася в одному светрі, а штани не надягала. Дівчина відразу ж приміряла ботфорти, а після цього зібрала волосся в хвіст. Гейл на камеру показала, що у неї є ще й сережки, які відразу одягла. Образ зірка завершила стильною сумочкою на золотому ланцюзі, а після цього пішла з кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто приміряю одяг", - написала красуня.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приємно і грайливо", "дуже красива жінка", " Люблю це! Чоботи", " вау ... Ти виглядаєш приголомшливо!", "ТОВ, сукня-джемпер шикарне", "сьогоднішній технічний під", " звідки черевики?", "дійсно змушує вас виглядати гаряче на всьому", " хороша робота! Обожнюю наряд", " якщо це так швидко, чому жінки так довго у ванній ?".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл підкорила видом в мініатюрному купальнику.

Келлі була одягнена в маленький купальник червоного кольору, який насилу прикривав найінтимніші місця. Було видно, що волосся і купальник Гейл трохи вологі, а соковите тіло вже встигло обсохнути на сонечку.

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