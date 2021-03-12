Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як приміряє одяг
Спочатку Келлі з'явилася в кадрі в халатику, після чого залишилася в одному светрі, а штани не надягала. Дівчина відразу ж приміряла ботфорти, а після цього зібрала волосся в хвіст. Гейл на камеру показала, що у неї є ще й сережки, які відразу одягла. Образ зірка завершила стильною сумочкою на золотому ланцюзі, а після цього пішла з кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Просто приміряю одяг", - написала красуня.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
16-річна дочка Моніки Беллуччі полонила красою в коротенькому вбранні: "Приклад італійської богині"
Роздратований син 91-річного Чапкіса, який ледве ходить, покинув Україну: "Це безумство!"
Ім'я переможниці "Холостяка", яка вкрала серце Заливако, розкрили в мережі: "Нереально красива..."
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
"Приємно і грайливо", "дуже красива жінка", " Люблю це! Чоботи", " вау ... Ти виглядаєш приголомшливо!", "ТОВ, сукня-джемпер шикарне", "сьогоднішній технічний під", " звідки черевики?", "дійсно змушує вас виглядати гаряче на всьому", " хороша робота! Обожнюю наряд", " якщо це так швидко, чому жінки так довго у ванній ?".
Ми писали, що відома модель Келлі Гейл підкорила видом в мініатюрному купальнику.
Келлі була одягнена в маленький купальник червоного кольору, який насилу прикривав найінтимніші місця. Було видно, що волосся і купальник Гейл трохи вологі, а соковите тіло вже встигло обсохнути на сонечку.
Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret небезпечно нахилилася, ледь не виваливши принади з ліфчика
А ще Politeka писала, що принадна Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула "шовковими" місцями, піднявши платтячко
Також Politeka повідомляла, що красуня Келлі Гейл з "Victoria's Secret" захопила розміром "диньок", розніжившись в лазні