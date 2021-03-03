Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя, восхитив фанатов
На фото Келли позировала в нижнем белье, лежа на чем-то. Звезда снимала себя на телефон, демонстрируя упругий бюст и подтянутый животик. Красотка сначала показала свое лицо, а после этого опустила камеру ниже, делая акцент на трусиках. Кадры получились очень интересными и зажигательными, ведь Гейл выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"Прекрасно", "Королева", "Очень красивая женщина", "Великолепная Келли", "Потрясающе красиво", "вы публикуете потрясающие фотографии", "Вы очень красивы", "Привет Келли, очень красивая", "мне очень нравится", "Идеальное положение, чтобы...", "Моя любовь", "Красиво и мило", "Офигительно великолепно", "Оглушительная", "Такая красивая", "Вау красиво", "Ты выглядишь довольно красиво", "Лучшая картина Рембрандта", "Вы очень красивы", "Теперь я понимаю значение слова красота".
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Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула соблазнительными формами в маечке.
Соблазнительная брюнетка надела черную вязаную маечку на тонких бретельках. Ткань обтянула большую грудь, подчеркнув самые интимные детали.
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